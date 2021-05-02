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موعد مباراة برشلونة ضد فالنسيا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

الأحد 02/مايو/2021 - 01:04 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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يحل فريق برشلونة ضيفًا ثقيلًا على نظيره فالنسيا، على ملعب المستايا في الجولة الـ 34، غدًا الأحد الموافق 2 مايو، في الدوري الإسباني.

وتقام مباراة برشلونة وفالنسيا على قناة Bein Sports HD 1، في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل البلوغرانا المركز الثالث برصيد 71 نقطة من 32 مباراة، بعدما فاز في 22 مباراة، وتعادل في خمسة مباريات وخسر في مثلها.

بينما يتواجد فريق فالنسيا في المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة، من 33 مباراة، حيث حقق الفوز في تسع مباريات، وتعادل في مثلهما مباراة، وخسر في 15 لقاء.

وكانت نتيجة الدور الأول في الجولة 14، على ملعب الكامب نو، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

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