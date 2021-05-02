فرج عامر: الأهلي سبب تعادل سموحة مع الاتحاد









أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن فوز فريقه على الأهلي أثر بالسلب في تركيز اللاعبين خلال لقاء الاتحاد السكندري والذي انتهى بالتعادل 2/2.





وقال عامر في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "سموحة أهدر الكثير من الفرص ولولا التغييرات الدفاعية لحقق الفوز لكن في النهاية أحمد سامي هو المدير الفني وأدرى بحالة لاعبيه".





وتابع، أن سموحة يملك 20 لاعبًا فقط لظروف مختلفة، ويعاني لاعبوه من حالة إجهاد نتيجة توالي المباريات الفترة الحالية.



