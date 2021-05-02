"الآثار والسياحة": حملات رقابة مستمرة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالمنشآت (فيديو)

قال عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والأنشطة السياحية، إنه خلال شهر رمضان المبارك تم رصد 9 مخالفات لمنشآت سياحية لا تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية.





وأضاف "العاصي"، في اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية " إكسترا نيوز"، أن عدد المنشآت السياحية يصل إلى 1200 منشأة، من بينهم ما يزيد عن الـ700 منشأة التي عادت إلى العمل والتي استطاعت تنفيذ شروط إعادة الفتح.



