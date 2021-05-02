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"الآثار والسياحة": حملات رقابة مستمرة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالمنشآت (فيديو)

الأحد 02/مايو/2021 - 06:02 ص
شيماء حسن
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قال عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والأنشطة السياحية، إنه خلال شهر رمضان المبارك تم رصد 9 مخالفات لمنشآت سياحية لا تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأضاف "العاصي"، في اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن عدد المنشآت السياحية يصل إلى 1200 منشأة، من بينهم ما يزيد عن الـ700 منشأة التي عادت إلى العمل والتي استطاعت تنفيذ شروط إعادة الفتح.

وأكد، على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بمنتهى الحسم مع المنشآت التابعة للمنشآت الفندقية والسياحية، مشيرًا إلى أنه يتم القيام بحملات رقابة في مناطق 6 أكتوبر ووسط البلد ومصر الجديدة والتجمع وفي حالة المخالفة يتم إغلاق المنشأة لمدة أسبوع ودفع غرامة تصل إلى أربعة آلاف جنيه.

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