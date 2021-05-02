الزرقا يتغلب على دكرنس وديا

تغلب الزرقا وديا على دكرنس بهدف دون مقابل ضمن سلسلة وديات الفريقين فى المباراة التى أقيمت بملعب الزرقا تحت الأضواء الكاشفة إستعدادا لاستئناف دورى القسم الثانى عقب فترة التوقف الحالية تزامنا مع شهر رمضان المبارك.





شوط المباراة الأول إنتهى بتقدم الزرقا بهدف وفى شوط المباراة الثانى لم تنجح محاولات دكرنس فى إدراك التعادل وأهدر لاعبوه ركلة جزاء لينتهى اللقاء بفوز الزرقا بهدف.





وأشرك أيمن الجمل المدير الفنى للزرقا و مجدى طلبة المدير الفنى لدكرنس العديد من اللاعبين من أجل الوقوف على مدى جاهزية اللاعبين قبل إستئناف الموسم.



