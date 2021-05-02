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شاهد.. مسلسل "كوفيد 25" | ملخص الحلقة الرابعة

الأحد 02/مايو/2021 - 01:32 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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بدأت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل" كوفيد 25 "، بمفاجآت وأحداث كثيرة ويرصد "الفجر الفني" أبرزها..

وزارة الصحة  تعلن حالة طوارئ
أعلنت وزارة الصحة حالة الطوارئ ، اتخذت  إجراءات إحترازية، لكي يرتدوا القناع على العين، لأن الفيرس ينتقل من خلالها.

الشرطة تساعد ياسين للوصل لإبنه
جاءت سيارة إسعاف وشرطة مكان سقوط الطائرة التى كان بها ياسين، عندما تم تضميد جرحه  ذهب مع سيارة الشرطة لإبنه في الفندق بالغردقة.

ياسين ينقذ إبنه
وصل ياسين للفندق وأنقذ بلال وزميله، قام بوقف سيارة ليركبوا بها، أمن السائق  نفسه ضد الفيروس من خلال تحصين السيارة وجلب قناع الوجه.

فريدة تستنجد بياسين 
عندما كانوا في القاهرة، اتصلت فريدة  بياسين، استنجدت به بسبب وجود حالات مصابة بالفيرس ، تطرق الباب عليها.

عدوة والدة نهال بالفيرس 
عندما ذهب والد نهال لإنقاذها في المستشفى، وجد ممرضة تمت عدوتها، فدخل عليها وخلع نظارته، نظر إليها


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