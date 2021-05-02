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حديقة الحيوان: الإغلاق لمدة يوم فقط في شم النسيم وفتحها باقي الأيام (فيديو)

الأحد 02/مايو/2021 - 07:30 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال محمد رجائي، مدير الإدارة المركزية لحديقة الحيوان بوزارة الزراعة، إن وزارة الزراعة رأت إغلاق حديقة الحيوان يوم شم النسيم كإجراء احترازي لمنع التكدسات أو التجمعات المتوقعة في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وأضاف "رجائي"، في اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "من يوم ما فتحنا في 24 أغسطس الماضي يتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية ولم يحدث فيها أي تهاون من قياس درجات الحرارة وتحديد الكثافة ورش وتطهير البوابات".

وأضاف مدير الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة، "شافين الأعداد في تزايد، ولذلك قمنا في يوم شم النسيم كإجراء احترازية كان رؤية الوزارة غلق الوزارة في هذا اليوم حتى لا نفاجئ بأي تكدس أو تجمعات، والحديقة مغلقة لمدة يوم واحد ومفتوحة باقي الأيام".

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