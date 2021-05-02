"فوقوا لنفسكم".. عضو بلجنة مكافحة كورونا يحذر المصريين من الفيروس (فيديو)

بعث الدكتور محمد النادي، أستاذ الأمراض الصدرية وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا رسالة للشعب المصري بمناسبة فترة الأعياد، قائلًا "ينبغي على الشعب المصري جميعًا وهو مقبل على الأعياد أنه يفوق لنفسه شوية".





وقال "النادي"، في حواره عبر سكايب مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية " إكسترا نيوز": "عندما نتحدث عن التطعيم خلينا نتحدث علميًا دلوقتي العالم بينقسم ومش هنتساوى مع أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية تاني".





وأضاف: "للأسف البلدان النامية ستكون هي من تعاني مع تراجع معدلات الحصول على اللقاح حيث إن الدول المتقدمة التطعيم لديها إجباري واستطاعوا تلقيح عدد كبير من المواطنين وحصلوا على مناعة، هنلاقي العالم منقسم قسمين عدد كبير أخذوا التطعيم وشعوب وبلدان لم تحقق تلقيح على نطاق واسع في شعوبها أو على الأقل لم تسطع الالتزام بمعايير التدابير الاحترازية العادية مثل غسل اليدين وغيرها هذا هو الأساس للمرحلة القادمة للخروج من الأزمة".





وعزى النادي، عزوف شرائح من المواطنين عن تلقي اللقاح لما وصفه بالحرب الشعواء بين دول العالم بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عبر ما وصفه بالضرب تحت الحزام، مستطردًا: "هذه الحرب المقصود بها التسويق لفاكسين بعينه".



