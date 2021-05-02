غلق 5 مقاه ومصادرة 40 شيشة بحي دار السلام

شنت الأجهزة التنفيذية لحي دار السلام، حملة مكبرة على المقاهي المخالفة، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا من عدمه.





وأسفرت الحملة، التي شنها حي دار السلام، عن مصادرة عدد 40 شيشة من شوارع التل ومخيمر و30 مارس، بالإضافة غلق 5 مقاهي ورفع كافة إشغالاتهم ووضعها في المخازن المخصصة للحي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.





وفي سياق آخر، أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن الدولة تسعى للوصول لأفضل السبل لضبط منظومة العمران، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى للتسهيل والتيسير على المواطنين، وهو ما تم مراعاته فى إجراءات التراخيص الجديدة، بما يهدف لضبط وحوكمة منظومة العمران وإيجاد بيئة عمرانية وحضارية تليق بالدولة المصرية ومواطنيها.





وأضاف محافظ القاهرة، أنه تنفيذًا للتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء بإدراج عواصم المحافظات والمدن الكبرى لبدء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية ومنظومة التراخيص الجديدة سيبدأ التطبيق التجريبي لهذه المنظومة بحي مصر الجديدة، بداية من الغد أول مايو ولمدة شهرين.





وأعلن المحافظ، أنه سيتم إدراج باقي الأحياء من أول يوليو القادم.





وأشار محافظ القاهرة، إلى أن المنظومة الجديدة تستهدف تطبيق الأكواد المصرية بأعمال البناء وخاصة كود الجراجات على كافة المباني والمنشآت، كما تتضمن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة، مع عدم السماح للتراخيص الجديدة بالإشغالات والأنشطة غير السكنية بالمباني السكنية.





وبالنسبة للارتفاعات إذا كان عرض الشارع أقل من 8 أمتار فأقصى ارتفاع له 10 أمتار، عبارة عن أرضي و2 دور، وإذا كان عرض الشارع من 8 إلى 12 متر أقصى ارتفاع 13 متر، عبارة عن أرضي و3 أدوار.





أما عرض الشارع، فإذا كان أكبر من 12 متر أقصى ارتفاع له 16 متر عبارة عن أرضي وأربعة أدوار، مع مراعاة أن الارتفاع الأقصى للبدروم 1.5 من الصفر المعماري وعدم الإخلال بالقواعد المنظمة الصادرة من جهات الاختصاص للأنشطة المختلفة.





وبالنسبة لقطع الأراضي التي تبلغ مساحتها 175 متر يتم البناء بنسبة 100% بدون ردود.





أما قطع الأراضي، التي تزيد مساحتها على 175 متر يتم السماح بالبناء على 70% كحد أقصى، مع الالتزام بحقوق الارتفاق بمسافات الارتداد الجانبي (من جانب واحد على الأقل) بما لا يقل عن 2.5 متر، على أن تحمل قطعة الأرض الملاصقة حق الارتفاق بضلع التماس بما لا يقل عن 2.5 متر ولا يقل عرض واجهة الأرض عن 8.5 متر.





والحد الأقصى لبناء قطعة الأرض للمبنى السكني الواحد 4200م 2.





بينما الحد الأدنى لمساحة قطعة الأرض للخدمات المجتمعية العامة والخاصة يتم الرجوع للضوابط والاشتراطات المنظمة لكل نشاط، مع مراعاة الالتزام بالكود المصري لأماكن إيواء السيارات.





ويتم احتساب درجة ميل مدخل ومخارج الجراجات من حد الملكية.





ويعد الجراج شرط أساسي والتصالح للمباني السكنية فقط ولا يسمح بالبناء قبل إخطار الجهة الإدارية بأسبوعين وتقديم شهادة صلاحية.





ويتقدم المواطن بطلب للحصول على بيان الصلاحية للمركز التكنولوجي، مرفقا به صورة البطاقة ورسم كروكي للموقع وجدول الإحداثيات.





وبعد سداد رسوم الرفع المساحي يقوم المركز التكنولوجي بإعداد الرفع المساحي لقطعة الأرض ومعاينتها بواسطة جهة مساحية معتمدة ( هيئة المساحة العسكرية أو مديرية المساحة أو شبكات المرافق بالمحافظة او وحدة المتغيرات المكانية ).





ثم يتم إرسال الطلب إلى الوحدة ذات الطابع الخاص (الجامعة) لإعداد بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطة والاشتراطات البنائية والطابع المعماري.





وتقوم الجامعة بإرسال بيان الصلاحية مختوم إلى المركز التكنولوجي (نسخة ورقية ونسخة الكترونية) للاعتماد من الجهة الإدارية وتسليمه فى مدة أقصاها أسبوع.





وفي حالة الرغبة فى إعداد الرخصة لابد أن يكون التقدم للترخيص بعقد مشهر ويقوم المواطن بتقديم طلب الترخيص إلى المركز التكنولوجي، وذلك بعد التعاقد مع ( المهندس المهندس الاستشارى– مكتب هندسي استشاري– بيت خبرة) معتمد من نقابة المهندسين، على أن يتم إعداد ملف الترخيص بالكامل شامل شهادة صلاحية أعمال الترخيص ونموذج إعداد الترخيص المؤمن والصادر من نقابة المهندسين موقع من صاحب الشأن وكذلك توكيل رسمي بالمكتب الهندسي أو المهندس، علاوة على شمول الملف كافة الموافقات والمستندات اللازمة للترخيص.





ويقوم المركز التكنولوجي بإرسال ملف الترخيص إلكترونيا إلى الجامعة، لمراجعة الرسوم والملف واعتماده خلال 21 يوما، وفي حالة عدم مطابقة المواصفات، تقوم بإعادة الملف خلال أسبوع مع ذكر الأسباب، ليقوم المكتب الهندسي بتعديل، ولا تتجاوز مدة إجراءات الترخيص 60 يوم.





ويقوم المواطن بتسليم عقد الاتفاق مع المهندس والمقاول للمركز التكنولوجي، ويوقع على الأرواق الخاصة بالترخيص ولا يصدر الترخيص إلا بعد التوقيعات.





ويتم عرض الترخيص على لجنة الفحص المشكلة برئاسة المحافظ أو من ينوب عنه وعضوية ممثل من كل ( المركز التكنولوجي والإدارة الهندسية والشئون القانونية ووحدة المتغيرات المكانية والتخطيط العمرانى والوحدة الحسابية) لمراجعة المستندات فى مدة أقصاها أسبوع.





ثم يقوم المركز التكنولوجي بإصدار الترخيص مختوم بعد سداد الرسوم.





ويقوم صاحب الرخصة بإخطار الجهة الإدارية قبل البناء بأسبوعين.





كما يقوم مهندس الجهة الإدارية بالمعاينة على الطبيعة، لتحديد خط التنظيم وإلزامه بعمل التصلبات والتحفظات لتأمين المارة وإعداد محضر تنسيقى وإرفاقه بملف الترخيص.





ويلتزم المهندس المشرف على البناء بتقديم شهادة إشراف معتمدة من النقابة وشهادة عن سابقة أعمال مطابقة فيها الاشتراطات في مواقع سابقة.



