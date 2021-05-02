Advertisements

دينا الشربيني تكتشف جريمة قتل جديدة في "قصر النيل"

الأحد 02/مايو/2021 - 03:21 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements

تغيّرت مشاعر كاميليا (دينا الشربيني) مع الحلقة التاسعة عشر من مسلسل قصر النيل نحو عائلة السيوفي، وبعدما نشرت صور نبيل السيوفي (نبيل عيسى) وهو يتعرض للضرب في إحدى المناطق الشعربية، لتشوّه صورته أمام المجتمع، شعرت بالندم تجاه تصرفها خاصةً وأنها لم تر أي شيء سيء من نبيل.

كما طلب منير (عمرو السعيد) من كاميليا أن تكف عن التلاعب بعائلة السيوفي، وأن تغادر القصر وتترك كل ما فيه، ولكنها رفضت وتمسكت بالقصر كي تسترد حق والدها الذي قُتل غدرًا في مصنع العائلة، وحق والدتها التي اختفت في ظروف غامضة بسبب فهمي السيوفي (تامر ضيائي).

وفي مفاجأة من العيار الثقيل كشف كاميليا قاتل سوسن، الزوجة الأولى لـفوزي (أحمد خالد صالح) عن طريق الصدفة بعدما وجدت قلادتها الذهبية التي تحمل اسم فوزي في غرفة عايدة ( ريهام عبد الغفور) لتتأكد من أن عايدة هي القاتلة، وفي الوقت نفسه اكتشف خالد نوح (أحمد مجدي) إلى نفس السر، بعد قراءته مذكرات فهمي السيوفي، وعندما واجه عايدة بالحقيقة أنكرت، وبذلك يسقط أعداء كاميليا واحدًا تلو الأخر، فهل ستستمر في الانتقام أم ستتراجع بعد شعورها بالندم؟

ويُعرض مسلسل قصر النيل على قناة mbc مصر في تمام الساعة 4:30 عصرًا و9:30 مساءً، وعلى منصة شاهد vip.

ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.

يذكر أن دينا الشربيني حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا بمسلسلاتها الرمضانية، حيث نافست الموسم الماضي بمسلسل لعبة النسيان، الذي تصدر التريند أكثر من مرة خلال حلقاته، وأيضًا مسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كـأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة، كما تستعد النجمة لإطلاق فيلميها البعض لا يذهب للمأذون مرتين وثانية واحدة في دور العرض المصرية خلال هذا العام.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قصر النيل دينا الشربيني

أخبار تهمك

تصريحات مفاجئة من محمد صلاح.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و نصف

نقابة الممثلين تكشف مفاجأة غير متوقعة بشأن المرض الذي يعاني منه النجم سمير غانم

منذ ساعة و 9 دقيقة

مفاجأة.. الزمالك يعرض نجمه للبيع ولا مانع من رحيله للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

"تحذير شديد اللهجة".. أحمد موسى يتحدث عن سد النهضة (فيديو)

منذ ساعتين و 32 دقيقة

ليس مبابي أو هالاند.. فلورنتينو بيريز يقترب من حسم صفقة القرن

منذ حوالي 9 ساعات

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن حالة دلال عبدالعزيز وسمير غانم

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة بشأن تعاقد ريال مدريد مع ماكينة الأهداف

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. مجزرة في ريال مدريد بأمر فلورنتينو بيريز

منذ حوالي 6 ساعات

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

منذ حوالي 13 ساعة

نجم باريس سان جيرمان هدف برشلونة في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين

السياحة: اغلاق 18 فندق و9 مطاعم وكافتيريات لعدم الالتزام بإجراءات كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الكشف عن موقف الشناوي من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك أمام بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - ضربة قاضية لريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

دينا الشربيني تتبّع دماء زوجها في قصر النيل

دينا الشربيني في وجه عائلة السيوفي: "كان ليه تار دلوقتي بقوا اثنين" (فيديو)

السُم في دولاب دينا الشربيني بـ"قصر النيل"

دينا الشربيني تقتل فهمي السيوفي في "قصر النيل"

دينا الشربيني تتحالف مع عناصر بعائلة السيوفي للانتقام في "قصر النيل"

دينا الشربيني تواجه تهديد ريهام عبد الغفور في قصر النيل

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:25 ص

نقابة الممثلين تكشف مفاجأة غير متوقعة بشأن المرض الذي يعاني منه النجم سمير غانم

بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

12:00 ص

عاجل.. كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك أمام بيراميدز

11:49 م

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

02:12 م

عاجل - الكشف عن موقف الشناوي من المشاركة في أولمبياد طوكيو

09:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي