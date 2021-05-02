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مفتي الجمهورية يكشف حكم الاعتكاف في البيوت بالعشر الأواخر من شهر رمضان (فيديو)

الأحد 02/مايو/2021 - 08:17 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن سؤال ورد له عن كيف نعوض الاعتكاف في المساجد بالبيوت بسبب فيروس كورونا، مؤكدًا أنه من كان مواظبا على الاعتكاف وحرم منه بسبب كورونا له نفس الأجر وكأنه اعتكف هذا العام.

وقال "علام" خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "كتب عليكم الصيام" المذاع على فضائية "صدى البلد": "من تعود على الاعتكاف وكان مواظبًا على ذلك وجاء هذا العذر الذي منعنا من ارتياد المساجد بكثرة وكثافة في جماعات بسبب فيروس كورونا فإن أجره ثابت وكأنه يذهب الآن إلى المسجد وكأنه اعتكف".

وأضاف " ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والذكر يتنوع فالعمل في حد ذاته ذكر، فعندما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسجد ووجد عبدًا ملازما للمسجد فسأله من يعولك قال له أخي ينفق فقال له النبي أخوك أعبد منك، فالجوارح عندما تعمل تذكر الله ولذلك فالعمل هو ترجمة لهذا المعنى بقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم".

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