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حميد الشاعري ينعى وفاة مدير أعماله

الأحد 02/مايو/2021 - 01:58 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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نشر الفنان حميد الشاعري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك"، بوست ينعي فيه وفاة مدير أعماله طاهر فوزي. 

وعلق قائلا:"البقاء والدوام لله وفاة والد مدير اعمالي طاهر فوزي، انا لله وانا اليه راجعون، وداعا حبيبي عم فوزي". 

يذكر أن الفنان حميد الشاعري شارك فى رمضان بأغنية لصالح جمعية رسالة الخيرية.

وكانت المطربة هلا رشدي، أعلنت مؤخرًا  أنها تعمل على مشروع غنائي مع الموزع حميد الشاعري على إعادة توزيع أغانيه القديمة ويشاركها غنائها بتوزيع مختلف.

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