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القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

الأحد 02/مايو/2021 - 01:31 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يستضيف استاد القاهرة الدولي، المباراة التي تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، ونظيره الزمالك، ضمن منافسات الجولة االتاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز

ومن المقرر أن يحل بيراميدز ضيفًا على نظيره الزمالك، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الأحد.

وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر والنصف بتوقيت أبوظبي، بقيادة الحكم الدولي جهاد جريشة.

ويدخل الزمالك اللقاء محتلا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة، فيما يتواجد بيراميدز في المركز الثالث برصيد 30 نقطة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز

وتذاع المباراة التي تجمع بين الزمالك وبيراميدز، عبر قناة أون تايم سبورت.

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