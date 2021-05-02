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وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر يترأس قداس عيد القيامة (صور)

الأحد 02/مايو/2021 - 01:33 ص
بوابة الفجر
محمد طه
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ترأس القمص يؤانس أديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر قداس عيد القيامة، وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجدة.

وشهدت كنيسة القديس يوسف بالغردقة، إجراءات احترازية ووقائية مشددة وذلك لمواجهة فيروس كورونا، حيث حرصت الكنيسة على تعقيم وتطهير جميع أنحاء الكنيسة، مع منع دخول أي شخص دون ارتداء الكمامة مع توفير أجهزة قياس درجات الحرارة والالتزام بالأعداد المقررة والالتزام بالمسافات البينية.

فيما شهد محيط كنيسة القديس يوسف بالغردقة، تشديدات أمنية من قبل رجال الشرطة بمديرية أمن البحر الأحمر، مع فرد كردون أمني بمحيط كنيسة القديس يوسف بالغردقة وذلك تزامنًا مع احتفالات الأقباط بعيد القيامة المجيد.
وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر يترأس قداس عيد القيامة (صور)
وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر يترأس قداس عيد القيامة (صور)
وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر يترأس قداس عيد القيامة (صور)
وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر يترأس قداس عيد القيامة (صور)
وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر يترأس قداس عيد القيامة (صور)
وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر يترأس قداس عيد القيامة (صور)

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