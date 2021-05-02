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نجم باريس سان جيرمان هدف برشلونة في الميركاتو الصيفي
الأحد 02/مايو/2021 - 01:33 ص
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني حدد هدفه الرئيسي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.
وأفادت إذاعة راديو كاتالونيا الإسبانية بأن الهدف الأهم في الميركاتو الصيفي لبرشلونة هو إعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجمه السابق ونجم باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي.
وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن الأنباء التي تربط برشلونة بالتعاقد مع نجمه البرازيلي السابق بعد 4 مواسم من التواجد مع باريس سان جيرمان قد عادت بقوة مؤخراً.
وألمحت الإذاعة الإسبانية أن النادي الفرنسي لم ينجح حتى الآن في الإتفاق مع نيمار على عقد جديد مما يجعل فكرة عودته إلى برشلونة أمر مُمكن.
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