Advertisements

البابا تواضروس يطالب بحل عادل لمشكلة النيل يضمن حق الشعبين المصري والسوداني

الأحد 02/مايو/2021 - 01:36 ص
بوابة الفجر
ماريان ناجى
Advertisements
قال قداسة البابا تواضروس الثاني أن مصر أعطت للنيل الحياة والعراقة، معربًا عن دعم الكنيسة القبطية ككنيسة وطنية، للدولة المصرية في سعيها لإيجاد حل عادل لصالح المصريين والسودانيين.

جاء ذلك في عظة قداسته في قداس عيد القيامة المجيد الذي أقيم مساء أمس بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية. 

وفي هذا السياق قال قداسة البابا: أود أن أشير إلى مقولة المؤرخ اليوناني هيرودوت "مصر هبة النيل". 

واستكمل: وفي الواقع يا أحبائي أن مصر أعطت للنيل الحياة. أعطته معنى منحته العراقة التي اكتسبها من حضارة المصريين. لم يعط أحد للنيل مثلما أعطت مصر والمصريين.

وتابع: نقف ككنيسة قبطية أرثوذكسية وطنية مع الدولة ونثمن دور القيادة السياسية في مساعيها لإيجاد حل شامل وعادل لمشكلة المياه يضمن حق الشعب المصري وأشقائه الشعب السوداني في الحياة التي وهبها الله واهب الحياة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر البابا تواضروس

أخبار تهمك

ليس مبابي أو هالاند.. فلورنتينو بيريز يقترب من حسم صفقة القرن

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة بشأن تعاقد ريال مدريد مع ماكينة الأهداف

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل - ضربة قاضية لريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

منذ حوالي 3 ساعات

فرج عامر: الأهلي سبب تعادل سموحة مع الاتحاد

منذ أقل من ساعة

السياحة: اغلاق 18 فندق و9 مطاعم وكافتيريات لعدم الالتزام بإجراءات كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. مجزرة في ريال مدريد بأمر فلورنتينو بيريز

منذ حوالي 4 ساعات

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد.. لميس الحديدي تنفعل على الهواء بسبب موائد نواب البرلمان

منذ ساعة و نصف

بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

منذ ساعتين

"تحذير شديد اللهجة".. أحمد موسى يتحدث عن سد النهضة (فيديو)

منذ ساعة

عاجل - الكشف عن موقف الشناوي من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. الزمالك يعرض نجمه للبيع ولا مانع من رحيله للأهلي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن حالة دلال عبدالعزيز وسمير غانم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك أمام بيراميدز

منذ ساعتين و 14 دقيقة

نجم باريس سان جيرمان هدف برشلونة في الميركاتو الصيفي

منذ نصف ساعة

أستاذ علم أوبئة يصدم متعافي كورونا: "الموضوع مش سهل" (فيديو)

منذ 42 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 ص

بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

عاجل.. كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك أمام بيراميدز

11:49 م

"تحذير شديد اللهجة".. أحمد موسى يتحدث عن سد النهضة (فيديو)

01:03 ص

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

02:12 م

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن حالة دلال عبدالعزيز وسمير غانم

12:06 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي