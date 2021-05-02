بشرى سارة لأهالي القليوبية بشأن حالات كورونا بمستشفيات العزل

أعلن مصدر طبي بمديرية الصحة بالقليوبية، خروج وتعافي 17 من مصابي فيروس كورونا من مستشفى قها للعزل الصحي، وبنها العام، والتأمين الصحي النموذجي ببنها بعد ثبوت تحول حالاتهم من إيجابية إلى سلبية.





وقال المصدر، في تصريحات صحفية، إن المتعافين 8 سيدات و9 رجال تراوحت أعمارهم بين 49 سنة 72 سنة، مؤكدًا أن المتعافين جميعهم سجلوا مسحات سلبية لفيروس كورونا بعد إجرائها لهم مرتين متتاليتين.





وأوضح، أن مستشفى قها للعزل الصحي وبنها العام لا تعانيان من أي عجز في الإمكانات اللازمة لعلاج المرضى، سواء في الأدوية أو المستلزمات الطبية، وأن جميع المصابين يحصلون على أدوية مضادة للفيروس جميعها متوافرة وفقًا لبروتوكول علاج وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن مستشفى قها لا يستقبل حالات أقل من 18 عامًا، ويستقبل مصابي كورونا من القليوبية والمحافظات الأخرى.





وكانت محافظة القليوبية، قد سجلت أمس السبت صفر إصابة بفيروس كورونا، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية حيث استقر عدد الإصابات منذ بدأ الجائحة وحتى اليوم بالقليوبية عند 15824 حالة.



