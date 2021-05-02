موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري المصري والقناة الناقلة

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا ثقيلًا على فريق غزل المحلة غدًا الإثنين الموافق 3 مايو الحالي، على ملعب المحلة، في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز.





وتقام مباراة الأهلي وغزل المحلة، في إطار مباريات الجولة التاسعة عشر، من الدوري المصري الممتاز.





وستذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.





ويحتل المارد الأحمر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 37 نقطة من 16 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة، وتعادل في 4 لقاءات، وخسر مباراة واحدة فقط.



