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تصريحات مفاجئة من محمد صلاح.. طالع التفاصيل

الأحد 02/مايو/2021 - 02:03 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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أصبح مستقبل المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي غامضا مع النادي الإنجليزي علماً بأن عقده الحالي ينتهي في صيف 2023.

وأشارت شبكة سكاي سبورتس البريطانية إلى أن صلاح كان قد فتح الباب أمام رحيله عن الريدز وقد أعرب النجم المصري البالغ من العمر 28 عاماً عن إستعداده للإنضمام إلى ريال مدريد أو برشلونة واللعب في إسبانيا.

وعن تجديد العقد, قال صلاح في تصريحات نقلتها الشبكة البريطانية:" لا أحد يتحدث معي عن ذلك لذا لا يمكنني قول الكثير عنه، النادي لم يتحدث معي عن أي شيء، لذلك أنا لا أعرف".

وعن طموحاته مع ليفربول, علق صلاح قائلا:" قلت من قبل إنني أريد الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى وأريد الفوز أيضاً بدوري أبطال أوروبا".

واختتم صلاح تصريحاته قائلا:" الفوز أمر عظيم، أنا فقط أحاول الفوز بالألقاب مراراً وتكراراً،  التتويج بالألقاب والبطولات جزء من مهمتنا".

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