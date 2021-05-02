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البابا تواضروس: نحيي الرئيس ونصلي من أجله

الأحد 02/مايو/2021 - 02:08 ص
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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ثمن قداسة البابا تواضروس الثاني الجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي في متابعة المشروعات القومية المتنوعة التي يجري العمل فيها حاليًا، إلى جانب تحمله لبقية مسؤولياته الأخرى.

جاء ذلك في قبل أن ينهي كلمته التي ألقاها في قداس عيد القيامة المجيد الذي أقيم في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية مساء أمس.

كما أعرب قداسته عن تقديره لكافة قيادات الدولة ولرجال القوات المسلحة والشرطة.

وقال قداسة البابا:
"نكرر شكرنا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على محبته وتعبه ومسؤولياته الكثيرة التي يقوم بها، حتى أننا نراه يستغل أيام الإجازات لتفقد المشروعات المتنوعة، نحييه ونصلي من أجله، كما نصلي من أجل كل المسؤولين في قطاعات بلادنا الحبيبة، ونحيي أيضًا قواتنا المسلحة وشرطتنا الوطنية حراس الوطن في الداخل والخارج، نحيي كل الذين يعملون بإخلاص وأمانة لبناء هذا الوطن على كل المستويات وفي كل مكان، ونريد أن تكون حياتنا وبلادنا متقدمة في وسط بلاد العالم، نحن نصلي من أجل كل شهداء مصر ونذكرهم بكل الوفاء، أيضًا نصلي من أجل المصابين لكيما يعطيهم الله شفاءً".

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