البابا تواضروس: نحيي الرئيس ونصلي من أجله

ثمن قداسة البابا تواضروس الثاني الجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي في متابعة المشروعات القومية المتنوعة التي يجري العمل فيها حاليًا، إلى جانب تحمله لبقية مسؤولياته الأخرى.





جاء ذلك في قبل أن ينهي كلمته التي ألقاها في قداس عيد القيامة المجيد الذي أقيم في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية مساء أمس.





كما أعرب قداسته عن تقديره لكافة قيادات الدولة ولرجال القوات المسلحة والشرطة.





وقال قداسة البابا: