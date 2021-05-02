البابا تواضروس يعزي ضحايا كورونا ويشيد بجهود الأطقم الطبية

أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني عن تقديره للعاملين في القطاع الطبي، واصفًا إياهم بأنهم خط المواجهة الأول أمام جائحة فيروس كورونا المستجد.





جاء ذلك في ختام عظته في قداس عيد القيامة المجيد الذي أقيم مساء أمس في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية،

وأكد قداسته أنه يصلي لأجل انتهاء الجائحة ولأجل الأسر المتألمة التي فقدت أحباء لها وكذلك من فقدوا من الأطقم الطبية بسبب كورونا.





وقال قداسة البابا: