روجينا تخطط لقتل باسم سمرة.. أبرز أحداث الحلقة 20 من "بنت السلطان"

عرضت منذ قليل الحلقة العشرين من مسلسل 'بنت السلطان' بطولة النجمة روجينا والذي يعد البطولة المطلقة للفنانة روجينا.



وبدأت أحداث الحلقة بذهاب باسم سمرة 'حمو' لروجينا 'عزة' والذي يعتقد الجميع أنها منار ، ويخبرها أنها زوجته كما أنه يعلم كل شئ عن ما حدث معها وأن الذي توفيت تؤامتها منار وذلك بعدما اعترف صبيه ميدو له بأنها مازالت على قيد الحياة وسمع مكالمة عزة مع صديقتها والتي أخبرتها عزة عن كل شئ حدث معها ، وأثناء حديثهما جاء زوجها أحمد مجدي 'حسام' ، فطلبت منه أن يذهب قبل أن يأتي ويراه وأنها سوف تتصل بيه.



وجمع مشهد بين عزة وزوجها ليسألها عن معرفتها بمسجل خطر والذي يدعى بسيوني بعدما رأه والده عندها في المنزل وقام بعمل تحريات عنه وعرف أنه متورط في قضايا ومسجل خطر ، لتخبره عزة أنها لا تعلم ذلك ومل علمها أنه كان يعمل لدى والداها وكانت تعطيه بعض من الأموال صدقة على روح شقيقها عمر.



وعلمت زوجة حمو بذهابه لعزة الذي كان يريد أن يتزوجها من قبل ، فطلبت من وردة العاملة التي تعمل في منزلها بأن تبلغ شقيق زوجها الذي يعمل في المباحث ليبلغ عنها بأنها مازالت حية حتى يتم القبض عليها بعد أن متورطة في قضية مخدرات والتي قد دبرتها لها زوجة حمو.



وذهبت ندى موسى 'غادة' لعزة في منزلها لتخبرها أنها ليس لها صلة بمحاولة قتل شقيقها محمد مهران 'عمر' ، وقامت عزة بتبويخها لتخبرها أنها تعلم أنها من قتلت شقيقتها حتى بعدما برأتها النيابة ، وأثناء خروج غادة من الفيلا تواجد حسن أبو الرووس 'حمو' امام الفيلا وقام بأخذ رقم سيارة غادة.



وتوالت الأحداث واتفق حسام وغادة أن يجدوا شخص يعترف بأنه من قتل عمر حتى تقتنع منار أن غادة ليس لها علاقة بمحاولة قتل شقيقها.



وانتهت أحداث الحلقة بقيام عزة بالإتصال هاتفيا بمسجل الخطر بسيوني لتطلب منه أن يقتل حمو.



يشارك روجينا في بطولة بنت السلطان عدد كبير من النجوم أبرزهم باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، ندى موسى، محمود حجازي، حسن أبو الروس، محمد مهران، نانسي صلاح، أحمد بدير، بيومي فؤاد، وهو من إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين.