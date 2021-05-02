شديد الحرارة.. تحذيرات عاجلة من "الأرصاد" بشأن طقس اليوم الأحد

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه يسود اليوم الأحد طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية.





وأضافت، في بيان، أن الخبراء أشاروا إلى أن حالة الطقس ليلًا، حيث تكون معتدلة على أنحاء البلاد كافة، لافتة إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء.



