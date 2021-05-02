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نقابة الممثلين تكشف مفاجأة غير متوقعة بشأن المرض الذي يعاني منه النجم سمير غانم

الأحد 02/مايو/2021 - 02:25 ص
بوابة الفجر
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كشف الفنان أشرف طلبة، سكرتير عام نقابة المهن التمثيلية، عن مفاجأة غير متوقعة بشأن الفنان سمير غانم، حيث أكد أن النجم الكبير ليس مصابًا بفيروس كورونا كما تداولت وسائل الإعلام.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أن سمير غاتم لم يدخل المستشفى بسبب إصابته بكورونا، ولكنه يعاني من مشاكل في الكلى، بحد قوله.

وفي ذات السياق أكد الإعلامي عمرو أديب، هو الآخر أن سمير غانم تم نقله أمس الأول إلى المستشفى بسبب معاناته من مشكلات صحية في الكلي وليس بسبب كورونا.


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مرض كورونا كلي سمير غانم

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