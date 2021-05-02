نقابة الممثلين تكشف مفاجأة غير متوقعة بشأن المرض الذي يعاني منه النجم سمير غانم





كشف الفنان أشرف طلبة، سكرتير عام نقابة المهن التمثيلية، عن مفاجأة غير متوقعة بشأن الفنان سمير غانم، حيث أكد أن النجم الكبير ليس مصابًا بفيروس كورونا كما تداولت وسائل الإعلام.



