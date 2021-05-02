تعرف على مبادرة تطوير المؤسسات الاجتماعية التي أطلقها الرئيس

في ظل اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بدعم منظمات المجتمع المدني من أجل تحسين جودة خدماتها، تطرح الوزارة منحة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المعنية بتطوير مؤسسات رعاية المسنين في مصر.





الغرض من هذه المنحة هو رفع كفاءة هذه المؤسسات من حيث البنية التحتية ودعم مهارات مقدمي الرعاية والإدارة التنفيذية من أجل تنفيذ تدخلات تهدف إلى توفير بيئة آمنة للمسنين ودمجهم داخل المجتمع.





وتهدف المبادرة الي وضع معايير للجودة طبقًا للمنظومة العالمية استنادًا على التجارب السابقة للدول الأخرى وكذلك الدراسات العلمية بالشراكة مع خبراء من جميع التخصصات والمجالات.





وتنفيذ تقييم شامل لجميع دور الرعاية على مستوى الجمهورية وإعداد قاعدة بيانات بدور الرعاية ووضع خطة تطوير لرفع كفاءة الدور وفقًا لنتائج تقييم محاور معايير الجودة في الممارسات المهنية وبرامج الرعاية المقدمة وكفاية وكفاءة العاملين بما ينعكس على المستهدفين.





إلى جانب وضع آلية للمشاركة المجتمعية لدعم عمليات التطوير من خلال المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص لرفع كفاءة مؤسسات الرعاية الاجتماعية (أيتام – المسنين).



