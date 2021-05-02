البابا تواضروس عن مشكلة سد النهضة: ندعو إلى السلام والحل التوافقي

أعرب قداسة أنه يصلي لأجل حل مشكلة سد النهضة، ليعطي الله حلًا يرضي الجميع واصفًا إثيوبيا بأنها دولة شقيقة تشاركنا نفس القارة، داعيًا إياها إلى الميل نحو المشاركة والتعاون والتنمية.





جاء ذلك في ختام عظته في قداس عيد القيامة المجيد الذي تولى خدمته في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية مساء أمس.





كما أكد قداسته على أنه يصلي أيضًا لكي يعطي الله حكمة لكل المسؤولين وينجح الحلول الدبلوماسية.





وقال قداسة البابا: