الأوليمبي يقسو على الرجاء برباعية في مباراة ودية





أنتهى اللقاء الودي الذي جمع بين نادي الأوليمبي ونادي الرجاء المطروحي، بفوز الفريق السكندري بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهم على ستاد عز الدين يعقوب معقل الفريق السكندري.



وجاءت أهداف نادي الأوليمبي عن طريق، محمد عبد الستار، سراج، عبدالله الرويني، نادي حسن، بينما سجل هدفي نادي الرجاء المطروحي كلاً من حسين سمير وسعيد أحمد هدف من علامة الجزاء.





وتعد المباراة الثالثة على التوالي التي يخسر فيها نادي الرجاء المطروحي بعد الهزيمة من نادي دسوق ثم الهزيمة من مياة البحيرة وذلك خلال فترة التوقف الحالية.



جدير بالذكر أن نادي الأوليمبي يحتل المركز الرابع في سباق ترتيب المجموعة الثالثة بالقسم الثاني، برصيد 34 نقطة، بينما يحتل نادي الرجاء المطروحي المركز السابع برصيد 26 نقطة.