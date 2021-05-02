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تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع ضد غزل المحلة في الدوري

الأحد 02/مايو/2021 - 02:44 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره غزل المحلة، غدًا الإثنين في إطار مباريات الجولة الـ 19، من الدوري المصري الممتاز، وذلك على ملعب المحلة.

واستقر المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، على تشكيل فريقه المتوقع ضد غزل المحلة، وسيكون على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط؛ أكرم توفيق، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات، محمد شريف، محمود عبدالمنعم كهربا.

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