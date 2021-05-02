موعد مباراة أتلتيكو مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

يترقب عشاق ومتابعي الكرة الإسبانية مباراة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

صدم برشلونة جمهوره يعد خسارته من غرناطة بهدفين مقابل هدف على ملعب الكامب نو في الجولة الماضية وأهدر فرصة تصدره لليجا.

في حين استعاد أتلتيكو مدريد تألقه وتمكن من الفوز على إلتشي لينفرد بصدارة الدوري ويسعى لمواصلة سلسلة انتصاراته بالفوز على الفريق الكتالوني.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة من 34 مباراة بينما يحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا برصيد 71 نقطة.

ومن المقرر إقامة مباراة أتلتيكو مدريد و برشلونة يوم السبت 8 من مايو 2021 على الكامب نو معقل البرسا وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 35 من بطولة الدوري الإسباني.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة والربع عصرًا بتوقيت مصر والساعة الخامسة والربع مساء بتوقيت السعودية.



