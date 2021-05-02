فشل السعدني في إجهاض صابرين ومشاجرته ريم البارودي.. تعرف على أحداث الحلقة 20 من "كله بالحب"

عرضت منذ قليل الحلقة العشرين من مسلسل 'كله بالحب' بطولة النجمة زينة ، وذلك على قناة النهار.





وبدأت أحداث الحلقة بوصول زينة 'دهب' إلى منزلها ويسألها زوجها أحمد السعدني والذي يجسد دور طارق عما كانت لترد عليه أنها كانت تعمل تجهيزات لفتح مخبز هي وشقيقها يوسف عثمان 'شربيني' ، ويشهد المشهد عتابها له لأنه كذب عليها وأخبرها أن ريم البارودي 'كريمان' شقيقته وهذه ليست حقيقة وسألته عن حبه لها هل سيتركها إن لم ينجحوا في النصب على صابرين 'إلهام' لأخذ منها فيلتها ، ليجيبها أنه يحبها حباً شديداً.



ويذهب سامر المصري 'صبحي' إلى شربيني في المخبز ليطلب منه أن يعود في العمل معه ، ليرفض شربيني ذلك ويخبره أن يريد العيش في حلال ولا يريد العودة للنصب.



وطلب طارق من كريمان أن يجهض صابرين 'إلهام' ليتخلصوا من الجنين حتي يتمكن من أخذ الفيلا ولا يكون لها حق فيها ، وذهبت كاريمان إلى إلهام في الفيلا ، ووضعت حبوب لإلهام في العصير للتخلص من الجنين ولكنها تذكرت نفسها أثناء إجهاضها فشعرت بدوار حتي وقع منها العصير على الأرض.



وانتهت أحداث الحلقة بمشاجرة بين كاريمان وطارق بعدما اخبرته أن لم تستطيع أن تفعل ذلك في إلهام حتي لا تحرمها من الأمومة ، ليضربها طارق ويهددها إن أخبرت إلهام بشئ.



تدور أحداث المسلسل في درما اجتماعية، حول العلاقات الأسرية والزوجية، والخلافات التي تحدث فيها، والتي تؤدي في النهاية إلى فشل العلاقة بين الطرفين.



شارك الفنانة زينة في بطولة العمل، أحمد السعدني، صابرين، ريم البارودي، يوسف عثمان، ومن إخراج عصام عبدالحميد.