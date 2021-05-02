ملخص أحداث الحلقة التاسعة عشر من "حرب أهلية"







* ذهاب "مريم" و"تمارا" إلى منزل والدة "زياد" حيث تكشف لها ما حدث من سوء تفاهم وانتى الحوار على رغبة الأخيرة في التقدم لخطبتها.



* تخطيط "يوسف" لسرقة خزانة منزل "مريم" لأخذ الورق الذي يثبت أن عزيز لا يقدر جنسيا على الخلفة، من خلال حسين شقيق نور.



* ويستمر "يوسف" في ترهيب "فريدة" وتوعدها بإرسال الفيديوهات الفاضحة إلى والدها.



مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC وCBC دراما.



وتجسد يسرا في العمل شخصية "مريم" إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، أما باسل خياط فيظهر بدور "يوسف" وهو طبيب نفسى، وتجسد جميلة عوض دور الابنة الأولى ليسرا، مايان السيد تقدم دور الابنة الثانية، وتجسد أروى جودة شخصية "فريدة" هي إنسانة وحيدة، تعيش بعيدًا عن أهلها على خلفية مشاكل مع والدها، أما اللبنانية سينتيا خليفة وتظهر بشخضية "نادين".



يذكر أن يسرا جددت تعاونها مع المؤلف أحمد عادل والمخرج سامح عبد العزيز في "حرب أهلية" بعد نجاحهم العام الماضى في مسلسل "خيانة عهد" والذى شارك في بطولته حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، بيومى فؤاد، هنادى مهنى وخالد أنور، وخالد سرحان، وتيام قمر، ومصطفى درويش، هدى الاتربى، رمزى العدل.



عرضت قناة "سي بي سي" الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "حرب أهلية" للفنانة يسرا باسل خياط، التي شهدت أحداثًا كثيرة وتعريف بالشخصيات.ويسرد "الفجر الفني" أبرز احداث الحلقة* انفعلت "نور" على "مريم" و"تمارا" بسبب كلام والدة زياد وتقوم بالعودة إلى منزل أسرتها وتركت منزل "مريم".