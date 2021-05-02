أمجد الحجار لـ"الفجر الفني": مشاهدي مع نبيل الحلفاوي في "القاهرة كابول" علامة مميزة.. و"هجمة مرتدة" إضافة لمشواري الفني

فنان شاب استطاع خطف الأنظار له من خلال مشاركته في الماراثون الرمضاني ٢٠٢١، حيث يقدم ثلاثة أدوار مختلفة فى ثلاثة مسلسلات "القاهرة كابول"، و"هجمة مرتدة"، و"أحسن أب".









حرص "الفجر الفني" على محاورة الفنان الشاب أمجد الحجار، ليكشف لنا تجاربه المختلفة فى الثلاث مسلسلات، وكواليسها، وإليكم نص الحوار؛









كيف جاء ترشيحك للدور فى "القاهرة كابول"؟

تم ترشيحى لمسلسل "القاهرة كابول" من قبل المخرج حسام على والمنتج الفني تامر فتحي، وكنت أتمنى العمل مع حسام على منذ فترة طويلة، ليس فقط لأنه مخرج مهم وأعماله متفردة ولكن لأني تجمعني به صداقة قوية منذ فترة مسرح الكلية.









حدثنا عن تجربتك فى مسلسل "القاهرة كابول"؟

"القاهرة كابول" تجربة مميزة جداً بالنسبة لي على أكثر من مستوى، فأولًا أبطال المسلسل بالنسبة لي من أهم نجوم مصر والوطن العربي في التمثيل ووجودي معاهم شرف كبير ليا، ثانيا أصدقائي الممثلين الشباب الذين يظهرون معي فى معظم مشاهدي "كريم سرور و محمد ناصر وأحمد عبد الحميد وأسامة ابو العطا ومحمد الدقاق"، التناغم بينا حصل من أول مشهد وكأننا أصحاب من سنين وكأن قهوة السيدة فعلا هي مكان تجمعنا، وأخيرا شخصية ربيع الذى وقعت في حبها من أول ما قرأت الورق.





كيف ترى شخصية ربيع التي تقدمها فى "القاهرة كابول"؟

من وجهة نظري شخصية مركبة في ظاهرها يبدو هزلي وبسيط وساخر، ولكن بمجرد فتح بابها تكتشف أنه مهموم ومحبط وضائع، وهذا النوع دائما يستخدم الضحك والانبساط كقناع من أجل إخباء حزنه.





ما أوجه التشابه بين شخصيتك فى الواقع وبين شخصية "ربيع"؟

لا يوجد أي تشابه بيني وبين ربيع، مهما كانت مشاكلي والأزمات التي تعرضت ليها كأمجد، لن أفكر في الانتحار، فربيع شخصية مهزوزة جداً أنا مشفق عليها.









حدثنا عن كواليس مشاهدك مع الفنان نبيل الحلفاوي؟

مشاهدي مع الفنان القدير نبيل الحلفاوي كانت علامة مميزة والناس أعجبوا بيا فيها جداً والحقيقة أن السر هو نبيل الحلفاوي الذي تؤثر طاقته على كل شيء حوله.









ما الذي حمسك لخوض تجربة "هجمة مرتدة"؟

المسلسل قوي جدا وأول ما قرأت الورق ووجدت على الغلاف الخارجي للسيناريو جملة " من ملفات المخابرات العامة المصرية " تحمست جداً إني اقرأ كل المسلسل وليس دوري فقط.





ما الشخصية التى تقدمها في المسلسل ؟

أقدم فيه شخصية وائل المعد الطموح الناقم على حال البلد ولكنه عندما يعرف أنه يعمل لدي محطة معادية مغرضة لا يتردد في الدفاع عن بلده لأنه يعرف إنها لو وقعت أول حد هيقع عليه الضرر هو وأهله، ويتم تجنيده من قبل المخابرات وبيكون عنصر فعال جدا في فضح المؤامرة.





كيف استعددت لشخصيتك فى "هجمة مرتدة"؟

أحببت الدور جداً وذاكرته من خلال تاريخ شخصية وتفاصيل كثيرة ليست موجودة على الورق صنعتها لتصبح الشخصية وائل الجارحي.





ما سبب حماسك لتجربة "أحسن أب" مع النجم على ربيع؟

تحمست لمسلسل "أحسن أب" بمجرد أن تواصل معي المخرج معتز التوني للمشاركة فيه، وبعد قرائتي للسيناريو تحمست أكثر لأنه لايت كوميدي ذو ثقل، فهو يناقش قضية هامة وهي علاقة الأب والابن.









كيف كانت تجربتك فى هذا العمل؟

"أحسن أب" تجربة ممتعة جدا لأنها تعيدني لأصلي وهو الكوميديا، لأن هذا ماتعود الناس أن ترني فيه طوال الوقت.





وأنا أحب الكوميديا وراها صنعة صعبة جداً ومع كل عمل كوميدي أشعر بالقلق والتوتر، معبرا عن ذلك قائلاً "مفيهاش هزار يا هيطلع دمي خفيف يا هتحدف بالطوب مفيهاش وسط".









ماذا عن شخصيتك فى مسلسل "أحسن أب"؟

أقدم في المسلسل دور أب لأحد المتسابقات اسمه إبراهيم الصفتي وهو يبدو موسيقي ولكنه في الأغلب مدعي وابنته أكثر موهبة منه بكثير.



