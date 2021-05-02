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موعد مباراة تشيلسي المقبلة في الدوري الإنجليزي

الأحد 02/مايو/2021 - 03:14 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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حقق نادي تشيلسي فوزا هاما على نظيره فريق فولهام بنتيجة هدفين مقابل لاشيء ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

ومن المقرر ان يواجه نادي تشيلسي نظيره نادي مانشستر سيتي يوم السبت فى الجولة المقبلة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا. 

ويحتل نادي مانشستر سيتي صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يأتي فريق تشيلسي فى المركز الرابع.

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