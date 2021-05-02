موعد مباراة تشيلسي المقبلة في الدوري الإنجليزي





حقق نادي تشيلسي فوزا هاما على نظيره فريق فولهام بنتيجة هدفين مقابل لاشيء ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ومن المقرر ان يواجه نادي تشيلسي نظيره نادي مانشستر سيتي يوم السبت فى الجولة المقبلة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.



