تعرف على جدول مباريات منتخب مصر في أولمبياد طوكيو





أسفرت قرعة أولمبياد طوكيو لكرة القدم عن وقوع مصر في مجموعة صعبة، بجوار منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا ضمن منافسات المجموعة الثالثة.





وجاءت نتائج قرعة أولمبياد طوكيو ومجموعة منتخب مصر الأوليمبى، كالتالى:





المجموعة الأولى: اليابان، جنوب أفريقيا، المكسيك، فرنسا.





المجموعة الثانية: نيوزيلندا، كوريا الجنوبية، هندوراس، رومانيا.





المجموعة الثالثة: مصر، إسبانيا، الأرجنتين، أستراليا.





المجموعة الرابعة: البرازيل، ألمانيا، كوت ديفوار، السعودية





ومن المقرر أن تنطلق البطولة خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس في العاصمة اليابانية طوكيو.





وفيما يلي جدول مباريات المنتخب الوطني الأولمبي في أولمبياد طوكيو:





في 22 يوليو 2021 مصر ضد إسبانيا فى تمام ال9:30 صباحًا بتوقيت القاهرة.





25 يوليو 2021 مصر ضد الأرجنتين الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت القاهرة



