موعد مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي والقناة الناقلة













يستضيف فريق أودينيزي، نظيره يوفنتوس، اليوم الأحد 2 مايو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإيطالي.





وستقام المباراة بين يوفنتوس وأودينيزي في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات.



