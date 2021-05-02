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موعد مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي والقناة الناقلة

الأحد 02/مايو/2021 - 03:41 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يستضيف فريق أودينيزي، نظيره يوفنتوس، اليوم الأحد 2 مايو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإيطالي. 

وستقام المباراة بين يوفنتوس وأودينيزي في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات. 

ويحل يوفنتوس في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 66 نقطة، بينما يحل أودينيزي في المركز الحادي عشر برصيد 39 نقطة.

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