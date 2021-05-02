طلاق محمد فراج ونيللي كريم ووفاة والده.. أبرز أحداث الحلقة 19 من "ضد الكسر"

عرضت منذ قليل الحلقة التاسعة عشر من مسلسل 'ضد الكسر' بطولة النجمة نيللي كريم، وذلك على قناة cbc.



وبدأت أحداث الحلقة بذهاب محمد فراج - كريم إلى صديقه لؤي عمران والذي يجسد دور إياد ، ومعه رجال وأخبرهم أن ينتظروه لحين أن يأتي بإياد لوضعه في المصحة، كان المأذون يجلس بين كريم وزوجته نيللي كريم 'سلمى' لإتمام الطلاق حتى تم الطلاق بعد معرفتها بخيانته لها.



وذهب كريم ووجد إياد ومايا سويًا وتحدث مع مايا عن علاقتهما أمام شقيقها إياد ليخبر إياد أنه يعلم بخطتهما، وقال له إياد أنه فعل ذلك لأن هو قام بسرقتهم.



وواجه كريم نادين بأنه علم بما كانت تفعله حيث كانت ترسل له رسائل بأن زوجته تخونه ، وكانت هي سبب انفصالهما.



تلقى كريم اتصال هاتفي بأن والده مريض ، فذهب إليه ، سأله عن ما أخبره به الطبيب وطلب منه أخذ الدواء، تحدثا سويًا وفجأة مات والده.



مسلسل "ضد الكسر"، تأليف عمرو الدالى وإخراج أحمد خالد ويشارك فى بطولته نيللى كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤى عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم، والعمل إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل.