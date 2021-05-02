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ضبط 3 حالات بناء مخالف بحي عين شمس (صور)

الأحد 02/مايو/2021 - 06:24 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تواصل الأجهزة التنفيذية لحي عين شمس، حملاتها للتفتيش على الكافيهات والمقاهي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، بناءً على توجيهات اللواء ماهر كامل هاشم رئيس الحي.

وبدورها قامت إدارة الإشغالات والمحلات برفع الإشغالات والشيش من مقاهي ليالي العرب الأسواني و7 Stars بشارع عزيز المصري وكذلك رفع الإشغالات من شارع أحمد عصمت وشارع جول جمال والإنتاج ومنطقة الالف مسكن ومقاهي منطقة الجراج وعزيز المصري وأحمد عرابي، بهدف التحقيق الانضباط للشارع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تم رفع الإشغالات من محل حضرموت للمشويات بشارع أحمد عصمت، بالإضافة إلى رفع الإشغالات والباعة الجائلين من ميدان الألف مسكن.

وأثناء المرور تم رصد 3 حالات بناء مخالف، بشارع صبري شريف وعزيز المصري، وتم مصادرة كافة أدوات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحابها.
ضبط 3 حالات بناء مخالف بحي عين شمس (صور)
ضبط 3 حالات بناء مخالف بحي عين شمس (صور)
ضبط 3 حالات بناء مخالف بحي عين شمس (صور)
ضبط 3 حالات بناء مخالف بحي عين شمس (صور)
ضبط 3 حالات بناء مخالف بحي عين شمس (صور)
ضبط 3 حالات بناء مخالف بحي عين شمس (صور)
ضبط 3 حالات بناء مخالف بحي عين شمس (صور)
ضبط 3 حالات بناء مخالف بحي عين شمس (صور)

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