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تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الزمالك وبيراميدز

الأحد 02/مايو/2021 - 04:17 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
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يستعرض الفجر الرياضي جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020/2021 وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الزمالك وبيراميدز في الجوله 19 من البطولة المحلية. 

يتصدر محمد شريف مهاجم الأهلي قائمة هدافي الدوري الممتاز برصيد 9 اهداف متساويا مع عمر كمال نجم المصري البورسعيدي وأحمد سمير ظهير طلائع الجيش،وحسام حسن مهاجم سموحة. 


ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الزمالك وبيراميدز :


1- محمد شريف (النادي الأهلي).. 9 أهداف

2- عمر كمال عبد الواحد (النادي المصري البورسعيدي).. 9 أهداف

3- أحمد سمير (طلائع الجيش).. 9 أهداف

4- حسام حسن (نادي سموحة).. 9 أهداف

5- يوسف إبراهيم أوباما (نادي الزمالك).. 8 أهداف

6- أشرف بن شرقي (نادي الزمالك).. 8 أهداف

7- أحمد ياسر ريان (سيراميكا كليوباترا).. 8 أهداف

8- عمرو جمال (طلائع الجيش).. 7 أهداف

9- رمضان صبحي (بيراميدز).. 6 أهداف

10- رزاق سيسيه (الإتحاد السكندري).. 6 أهداف

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