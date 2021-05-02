تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الزمالك وبيراميدز









يستعرض الفجر الرياضي جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020/2021 وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الزمالك وبيراميدز في الجوله 19 من البطولة المحلية.





يتصدر محمد شريف مهاجم الأهلي قائمة هدافي الدوري الممتاز برصيد 9 اهداف متساويا مع عمر كمال نجم المصري البورسعيدي وأحمد سمير ظهير طلائع الجيش،وحسام حسن مهاجم سموحة.









ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الزمالك وبيراميدز :









1- محمد شريف (النادي الأهلي).. 9 أهداف





2- عمر كمال عبد الواحد (النادي المصري البورسعيدي).. 9 أهداف





3- أحمد سمير (طلائع الجيش).. 9 أهداف





4- حسام حسن (نادي سموحة).. 9 أهداف





5- يوسف إبراهيم أوباما (نادي الزمالك).. 8 أهداف





6- أشرف بن شرقي (نادي الزمالك).. 8 أهداف





7- أحمد ياسر ريان (سيراميكا كليوباترا).. 8 أهداف





8- عمرو جمال (طلائع الجيش).. 7 أهداف





9- رمضان صبحي (بيراميدز).. 6 أهداف



