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تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الزمالك وبيراميدز
الأحد 02/مايو/2021 - 04:17 ص
علاء خليف
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يستعرض الفجر الرياضي جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020/2021 وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الزمالك وبيراميدز في الجوله 19 من البطولة المحلية.
يتصدر محمد شريف مهاجم الأهلي قائمة هدافي الدوري الممتاز برصيد 9 اهداف متساويا مع عمر كمال نجم المصري البورسعيدي وأحمد سمير ظهير طلائع الجيش،وحسام حسن مهاجم سموحة.
ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الزمالك وبيراميدز :
1- محمد شريف (النادي الأهلي).. 9 أهداف
2- عمر كمال عبد الواحد (النادي المصري البورسعيدي).. 9 أهداف
3- أحمد سمير (طلائع الجيش).. 9 أهداف
4- حسام حسن (نادي سموحة).. 9 أهداف
5- يوسف إبراهيم أوباما (نادي الزمالك).. 8 أهداف
6- أشرف بن شرقي (نادي الزمالك).. 8 أهداف
7- أحمد ياسر ريان (سيراميكا كليوباترا).. 8 أهداف
8- عمرو جمال (طلائع الجيش).. 7 أهداف
9- رمضان صبحي (بيراميدز).. 6 أهداف
10- رزاق سيسيه (الإتحاد السكندري).. 6 أهداف
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