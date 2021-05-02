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موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز والقناة الناقلة

الأحد 02/مايو/2021 - 04:19 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره ليفربول، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة مانشستر يونايتد أمام نظيره ليفربول، على أرضية ملعب أولد ترافورد، معقل الشياطين الحمر.

ويحتل مانشستر يونايتد حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 67 نقطة، بينما يتواجد ليفربول في المركز السادس برصيد 54 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع المباراة عبر قناة BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM، و BEIN SPORTS 4K HDR.

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