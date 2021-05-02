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تعرف على ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك وبيراميدز

الأحد 02/مايو/2021 - 04:29 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يلتقي مساء اليوم الأحد، فريق الزمالك مع نظيره فريق بيراميدز على استاد الدفاع الجوي في تمام التاسعة والنصف مساءًا ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

يدخل الزمالك المباراة متربعا على قمه ترتيب الدوري الممتاز برصيد 40 نقطة متفوقا بفارق 4 نقاط عن غريمه التقليدي الاهلي صاحب المركز الثانى برصيد 37 نقطة بينما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 30 نقطه.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك وبيراميدز :-

1- نادي الزمالك 40 نقطة

2- النادي الأهلي 37 نقطة

3- بيراميدز 30 نقطة

4- النادي المصري 29 نقطة

5- الاتحاد السكندري 29 نقطة

6- سموحة 28 نقطة

7- سيراميكا كليوباترا 26 نقطة

8- مصر للمقاصة 26 نقطة

9- الجونة 25 نقطة

10- إنبي 24 نقطة

11- غزل المحلة 24 نقطة

12- طلائع الجيش 20 نقطة

13- أسوان 20 نقطة

14- المقاولون العرب 19 نقطة

15- الإسماعيلي 17 نقطة

16- وادي دجلة 16 نقطة

17- البنك الأهلي 15 نقطة

18- الإنتاج الحربي 12 نقطة

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