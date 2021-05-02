ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مباريات إياب نصف النهائي

يواصل المهاجم الدولي النرويجي ونجم فريق بروسيا دورتموند الألماني، إيرلينج هالاند الجلوي عل عرش صدارة جدول ترتيب هدافي بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 10 أهداف.





ويأتي في المرتبة الثانية المهاجم الدولي الفرنسي الشاب ومهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مابي، صاحب الـ8 أهداف، بينما جاء الدولي المصري وهداف فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، في المركز الثالث برصيد 6 أهداف.





ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا كالآتي:-





1- إرلينج هالاند 10 أهداف





2- كيليان مبابي 8 أهداف





3- محمد صلاح 6 أهداف





4-نيمار جونيور 6 أهداف





5- كريم بنزيمة 6 أهداف





6- يوسف النصيري 6 أهداف





7- ماركوس راشفورد 6 أهداف





8- ألفارو موراتا 6 أهداف





9- أولفير جيرو 6 أهداف



