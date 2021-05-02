ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مباريات إياب نصف النهائي

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ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مباريات إياب نصف النهائي
الأحد 02/مايو/2021 - 04:42 ص
غدير أحمد
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يواصل المهاجم الدولي النرويجي ونجم فريق بروسيا دورتموند الألماني، إيرلينج هالاند الجلوي عل عرش صدارة جدول ترتيب هدافي بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 10 أهداف.
ويأتي في المرتبة الثانية المهاجم الدولي الفرنسي الشاب ومهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مابي، صاحب الـ8 أهداف، بينما جاء الدولي المصري وهداف فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، في المركز الثالث برصيد 6 أهداف.
ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا كالآتي:-
1- إرلينج هالاند 10 أهداف
2- كيليان مبابي 8 أهداف
3- محمد صلاح 6 أهداف
4-نيمار جونيور 6 أهداف
5- كريم بنزيمة 6 أهداف
6- يوسف النصيري 6 أهداف
7- ماركوس راشفورد 6 أهداف
8- ألفارو موراتا 6 أهداف
9- أولفير جيرو 6 أهداف
10- سيرجيو اوليفر، ليو ميسي، روبرت ليفاندوفسكي، تشيرو ايموبيلي 5 أهداف
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