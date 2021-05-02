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تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

الأحد 02/مايو/2021 - 05:16 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لمواجهة نظيره تشيلسي الإنجليزي، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره تشيلسي، على أرضية ملعب ستامفورد بريدج، معقل البلوز.

وكانت هناك الذهاب بين الفريقين والتي أقيمت على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

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