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قناة مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي
الأحد 02/مايو/2021 - 06:26 ص
محمد الدمتناوي
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يلتقي نادي مانشستر يونايتد أمام نظيره ليفربول، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتقام مباراة مانشستر يونايتد أمام نظيره ليفربول، على أرضية ملعب أولد ترافورد، معقل الشياطين الحمر.
ويحتل مانشستر يونايتد حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 67 نقطة، بينما يتواجد ليفربول في المركز السادس برصيد 54 نقطة.
وأعلنت قناة مكسبي إذاعة مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي، عبر قنواتها المفتوحة، حيث أن تردد القناة 11411، والإستقطاب أفقي، ومعدل الترميز 27500.
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