Advertisements

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز قبل مباريات الأحد الكروي

الأحد 02/مايو/2021 - 06:57 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
Advertisements

يواجه اليوم الأحد نادي برشلونة نظيره نادي فالنسيا ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني الممتاز فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة. 

ويتقدم لكم موقع الفجر الرياضي ترتيب هدافي  الدوري الإسباني الممتاز قبل مباريات الأحد الكروي والتي جاءت كالتالي: 

1 – ليونيل ميسي – 25 هدفًا.
2 – كريم بنزيما – 21 هدفًا.
3 – جيرارد مورينو – 20 هدفًا.
4 – لويس سواريز – 19 هدفًا.
5 – يوسف النصيري – 17 هدفًا.
6 – ألكسندر إسحاق – 13 هدفًا
7 – ياجو أسباس – 13 هدفًا.
8- رافا مير – 12 هدفًا.
9 – ماركوس يورينتي – 11 هدفًا.
10 – روجر مارتي – 11 هدفًا.
11 – أنطوان جريزمان – 11 هدفًا
12 – ميكيل أويارزابال ‏– 10 أهداف.
13 – خوسيه موراليس – 10 أهداف.
14 – كيكي – 9 أهداف.
15 – روبيرتو سولدادو – 9 أهداف

أخبار تهمك

"تحذير شديد اللهجة".. أحمد موسى يتحدث عن سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

"التنمية المحلية" تعلن مواعيد فتح وغلق المحال خلال أعياد شم النسيم (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن حالة دلال عبدالعزيز وسمير غانم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الكشف عن موقف الشناوي من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 10 ساعات

بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك أمام بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 21 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

منذ ساعة

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز قبل مباريات الأحد الكروي

منذ أقل من نصف ساعة

ليس مبابي أو هالاند.. فلورنتينو بيريز يقترب من حسم صفقة القرن

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا الهندي وحقيقة وصوله لمصر

منذ حوالي 4 ساعات

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مباريات إياب نصف النهائي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. الزمالك يعرض نجمه للبيع ولا مانع من رحيله للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

نقابة الممثلين تكشف مفاجأة غير متوقعة بشأن المرض الذي يعاني منه النجم سمير غانم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل من وزارة التنمية المحلية بشأن تراخيص البناء (فيديو)

منذ ساعتين و 46 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:35 ص

عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا الهندي وحقيقة وصوله لمصر

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

02:12 م

بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

12:00 ص

عاجل.. كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك أمام بيراميدز

11:49 م

عاجل من وزارة التنمية المحلية بشأن تراخيص البناء (فيديو)

04:39 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي