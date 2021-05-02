تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز قبل مباريات الأحد الكروي





يواجه اليوم الأحد نادي برشلونة نظيره نادي فالنسيا ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني الممتاز فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.





ويتقدم لكم موقع الفجر الرياضي ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز قبل مباريات الأحد الكروي والتي جاءت كالتالي:





1 – ليونيل ميسي – 25 هدفًا.

2 – كريم بنزيما – 21 هدفًا.

3 – جيرارد مورينو – 20 هدفًا.

4 – لويس سواريز – 19 هدفًا.

5 – يوسف النصيري – 17 هدفًا.

6 – ألكسندر إسحاق – 13 هدفًا

7 – ياجو أسباس – 13 هدفًا.

8- رافا مير – 12 هدفًا.

9 – ماركوس يورينتي – 11 هدفًا.

10 – روجر مارتي – 11 هدفًا.

11 – أنطوان جريزمان – 11 هدفًا

12 – ميكيل أويارزابال ‏– 10 أهداف.

13 – خوسيه موراليس – 10 أهداف.

14 – كيكي – 9 أهداف.