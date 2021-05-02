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تعرف على ترتيب الدوري الإسباني الممتاز قبل مباريات الأحد الكروي

الأحد 02/مايو/2021 - 07:27 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الأحد نادي برشلونة نظيره نادي فالنسيا ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني الممتاز فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة. 

ويتقدم لكم موقع الفجر الرياضي ترتيب الدوري الإسباني الممتاز قبل مباريات الأحد الكروي والتي جاءت كالتالي: 

1 – أتلتيكو مدريد – 76 نقطة

2 – ريال مدريد – 74 نقطة

3– برشلونة – 71 نقطة

4 – إشبيلية – 70 نقطة

5 – ريال سوسيداد – 53 نقطة

6 – ريال بيتيس – 50 نقطة

7 – فياريال – 49 نقطة

8 – غرناطة – 45 نقطة

9 – أتلتيك بيلباو – 42 نقطة

10 – سيلتا فيجو – 41 نقطة

11 – أوساسونا – 40 نقطة

12 – ليفانتي – 38 نقطة

13 – قادش – 37 نقطة

14 – فالنسيا – 36 نقطة

15 – خيتافي – 34 نقطة

16 – ديبورتيفو ألافيس – 31 نقطة

17 – بلد الوليد – 30 نقطة

18 – إلتشي – 30 نقطة

19 – هويسكا – 27 نقطة

20 – إيبار – 23 نقطة

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