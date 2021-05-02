Advertisements

كومان: قادورن على التتويج بالليجا

الأحد 02/مايو/2021 - 07:57 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أكد الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم عن ثقته بأن فريقه لا يزال قادرا على الفوز بلقب الدوري الإسباني رغم أنه لم يعد أمامه أي هامش للخطأ في المراحل المتبقية من المسابقة.

وأهدر برشلونة فرصة ذهبية للقفز إلى صدارة الدوري الإسباني للمرة الأولى في الموسم الحالي عندما خسر 1 - 2 أمام ضيفه غرناطة يوم الخميس.

ويحتل الفريق المركز الثالث في جدول المسابقة قبل المراحل الخمسة الأخيرة من الموسم، وقبل مباراته المرتقبة يوم الأحد أمام فالنسيا في أولى هذه المباريات الخمس المتبقية له بالمسابقة.

ورغم هذا، يؤكد كومان أن الفوز بالمباريات الخمس المتبقية للفريق في المسابقة سيكون كافيا ليتوج باللقب خاصة وأن من بينها مباراة الفريق أمام أتلتيكو مدريد متصدر جدول المسابقة وذلك على استاد كامب نو معقل فريق برشلونة.

ويؤكد كومان أن الفوز بهذه المباريات الخمس سيكون كافيا لفريقه من أجل تصدر جدول المسابقة والفوز باللقب على حساب أتلتيكو وجاره ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

وصرح كومان إلى وسائل الإعلام يوم السبت: شعرنا بخيبة أمل كبيرة لأنها كانت فرصة رائعة للغاية للوصول إلى القمة، لكن لم يعد هناك وقت للحزن لأننا نقاتل مع الفرق الثلاثة الأولى.

وأوضح: في كل المباريات نمتلك استحواذا أكبر على الكرة ونصنع الفرص. والحقيقة أننا نحتاج إلى تحسين أوضاعنا على المستوى الدفاعي.

وأشار: ننتظر مباراة صعبة أمام فالنسيا، إذ سنستحوذ على الكرة بشكل كبير. علينا أن نظهر بشكل أفضل على المستوى الدفاعي، إنها فرصة رائعة أهدرناها. ولكنني على قناعة بأننا سنتوج باللقب إذا فزنا بالمباريات الخمسة الأخيرة في الموسم.

وما زال إشبيلية في دائرة المنافسة على اللقب بالموسم الحالي حيث يحتل المركز الرابع برصيد 70 نقطة من 33 مباراة مقابل 76 لأتلتيكو مدريد في الصدارة بعد 34 نقطة.

ولكن فوز غرناطة على برشلونة يعد مثالا على عدم وجود ثوابت في هذه المسابقة عالية المستوى. وقال كومان : إنها بطولة قوية وتتنافس فيها فرق رائعة. هناك أربعة فرق تصارع على لقب البطولة.

ويتابع كومان مباراة فريقه يوم من المدرجات بعد طرده في مباراة غرناطة. ولكن العقوبة ، التي تم تخفيفها، ستسمح له بالعودة إلى مقعد المدير الفني خلال المباراة الصعبة أمام أتلتيكو مدريد في الثامن من مايو الحالي.

أخبار تهمك

مفاجأة.. الزمالك يعرض نجمه للبيع ولا مانع من رحيله للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

ليس مبابي أو هالاند.. فلورنتينو بيريز يقترب من حسم صفقة القرن

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل من وزارة التنمية المحلية بشأن تراخيص البناء (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

منذ حوالي 18 ساعة

نقابة الممثلين تكشف مفاجأة غير متوقعة بشأن المرض الذي يعاني منه النجم سمير غانم

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

"تحذير شديد اللهجة".. أحمد موسى يتحدث عن سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا الهندي وحقيقة وصوله لمصر

منذ حوالي 5 ساعات

"التنمية المحلية" تعلن مواعيد فتح وغلق المحال خلال أعياد شم النسيم (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعتين

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز قبل مباريات الأحد الكروي

منذ ساعة و 13 دقيقة

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مباريات إياب نصف النهائي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الكشف عن موقف الشناوي من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك أمام بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن حالة دلال عبدالعزيز وسمير غانم

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:35 ص

عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا الهندي وحقيقة وصوله لمصر

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

02:12 م

بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

12:00 ص

عاجل.. كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك أمام بيراميدز

11:49 م

عاجل - الكشف عن موقف الشناوي من المشاركة في أولمبياد طوكيو

09:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي