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ريال مدريد يمنح راموس مهلة جديدة لتجديد عقده

الأحد 02/مايو/2021 - 08:02 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود تطورات جديدة بشأن تجديد عقد الإسباني سيرجيو راموس مع ريال مدريد الإسباني في الفترة المقبلة.
وأكدت  صحيفة ماركا الإسبانية أن ريال مدريد يحافظ على عرضه من أجل تجديد عقد راموس نجم وقائد الملكي.
ولفتت الصحيفة الإسبانية أن عقد راموس مع ريال مدريد ينتهي في الصيف المقبل ويستطيع النجم الإسباني التوقيع مجانًا الآن مع أي نادي.
وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن ريال مدريد مدد عرضه الخاص بتجديد عقد راموس لكن دون تغيير صيغته.
وألمحت الصحيفة الإسبانية أن العرض يحمل تاريخ انتهاء صلاحية في مارس الماضي لكن تم تمديده بسبب قيمة راموس وما يمثله للميرينجي.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن راموس لا يزال يتمسك بالتجديد لمدة موسمين بينما يعرض ريال مدريد عقدًا لمدة موسم واحد فقط.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن تخفيض الراتب في العقد الجديد ليس أمرًا رئيسيًا بالنسبة إلى راموس.

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