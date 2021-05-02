نجم المقاولون العرب بديل فرجاني ساسي في الزمالك





بدأ بقوة في الساعات الماضية في الدخول في مفاوضات جادة مع محمد مجلي نجم خط وسط المقاولون العرب من أجل بحث إمكانية الحصول على خدماته عقب نهاية الموسم الحالي وسط موافقة قوية من اللاعب على هذه الخطوة.

ودخل محمد مجلي دائرة اهتمامات الزمالك من أجل تدعيم خط الوسط في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل وجود ثغرة كبيرة في هذا المركز خلال المباريات الأخيرة وذلك تزامنا مع اقتراب رحيل التونسي فرجاني ساسي.

وستشهد الساعات المقبلة تحركا من مسئولي الزمالك لجس نبض إدارة المقاولون العرب بشأن بيع محمد مجلي والتعرف على المقابل المادي المطلوب لبيعه.

و يعتبر محمد مجلي من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العري، حيث شارك في 14 مباراة في بطولة الدوري في الموسم الحالي.



