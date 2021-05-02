كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري









استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على تشكيل الفارس الأبيض لمواجهة بيراميدز مساء اليوم الأحد ضمن إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري.





تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز في الدوري المصري





وتقام مواجهة الزمالك ضد بيراميدز بالجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الأحد حصريا عبر شاشة "ON TIME SPORT 1".





ويحتل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك التدريب الأول على قمة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، برصيد 40 نقطة، بينما يأتي بيراميدز في الترتيب الثالث بجدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 30 نقطة.





ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، تشكيل الفارس الأبيض لمواجهة بيراميدز مساء اليوم الأحد كالآتي:-





حراسة المرمى:- محمد عواد





خط الدفاع:- أحمد فتوح - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم إمام





خط الوسط:- فرجاني ساسي - طارق حامد





خط الوسط الهجومي:- أشرف بنشرقي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو



