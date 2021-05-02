موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري الممتاز













يحل الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، ضيفا ثقيلا مساء اليوم الأحد على مضيفه الزمالك ضمن إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.





موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك أمام بيراميدز لحساب منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الأحد.





وتنقل مواجهة الزمالك ضد بيراميدز بالجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، مساء اليوم الأحد حصريا عبر شاشة "ON TIME SPORT 1".





ويحتل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك التدريب الأول على قمة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، برصيد 40 نقطة، ويأتي الأهلي في الوصافة برصيد 37 نقطة ومباراتين أقل.





وعلى الجانب الآخر يحتل الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز الترتيب الثالث بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم برصيد 30 نقطة.











