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تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك في الدوري

الأحد 02/مايو/2021 - 06:48 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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يحل فريق بيراميدز ضيفًا أمام الزمالك غدًا الأحد على استاد القاهرة الرياضي الدولي ضمن مواجهات الجولة الـتاسعة عشر من بطولة الدوري العام  ، في تمام التاسعة والنصف مساءًا.

وجاء تشكيل بيراميدز المتوقع كالتالي :

حراسة المرمى : شريف إكرامي.

خط الدفاع : أحمد فتحي - أحمد سامي - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي.

خط الوسط : محمود حمادة - دونجا - عبدالله السعيد - إيريك تراوري - رمضان صبحي.

خط الوسط : دييجو رولان.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الـثالث في ترتيب جدول الدوري برصيد 30 نقطة ، بينما يحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة.

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