تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك في الدوري













يحل فريق بيراميدز ضيفًا أمام الزمالك غدًا الأحد على استاد القاهرة الرياضي الدولي ضمن مواجهات الجولة الـتاسعة عشر من بطولة الدوري العام ، في تمام التاسعة والنصف مساءًا.





وجاء تشكيل بيراميدز المتوقع كالتالي :





حراسة المرمى : شريف إكرامي.





خط الدفاع : أحمد فتحي - أحمد سامي - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي.





خط الوسط : محمود حمادة - دونجا - عبدالله السعيد - إيريك تراوري - رمضان صبحي.





خط الوسط : دييجو رولان.



