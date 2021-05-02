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تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك في الدوري
الأحد 02/مايو/2021 - 06:48 ص
محمد زويد
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يحل فريق بيراميدز ضيفًا أمام الزمالك غدًا الأحد على استاد القاهرة الرياضي الدولي ضمن مواجهات الجولة الـتاسعة عشر من بطولة الدوري العام ، في تمام التاسعة والنصف مساءًا.
وجاء تشكيل بيراميدز المتوقع كالتالي :
حراسة المرمى : شريف إكرامي.
خط الدفاع : أحمد فتحي - أحمد سامي - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي.
خط الوسط : محمود حمادة - دونجا - عبدالله السعيد - إيريك تراوري - رمضان صبحي.
خط الوسط : دييجو رولان.
ويحتل فريق بيراميدز المركز الـثالث في ترتيب جدول الدوري برصيد 30 نقطة ، بينما يحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة.
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